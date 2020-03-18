2020/03/18 | 13:50 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: تخصيص ٣ مليار دينار لدائرة الصحة لتوفير الأدوية والحد من انتشار مرض كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تخصيص ٣ مليار دينار لدائرة الصحة لتوفير الأدوية والحد من انتشار مرض كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: تخصيص ٣ مليار دينار لدائرة الصحة لتوفير الأدوية والحد من انتشار مرض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).