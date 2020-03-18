الصحة العالمية: بعض دول الشرق الأوسط لا تبلغنا بمعلومات كافية عن الإصابات بكورونا

2020/03/18 | 13:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن "بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، لا تبلغ المنظمة بمعلومات كافية عن حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا".

وقال أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن "هناك تفاوتا بين بلدان المنطقة في طريقة مكافحة فيروس كورونا، وهناك حاجة لبذل المزيد من الجهد".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.

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