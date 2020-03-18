لبنان تسجل 13 اصابة جديدة بكورونا

2020/03/18 | 13:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاربعاء، تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا، مشيرة إلى أن حالات الإصابة المثبتة مختبريا بلغت 133 حالة.

واضافت الوزارة تسجيل حالة وفاة لرجل تسعيني إثر إصابته بالفيروس، وقالت الوزارة إنه "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 133 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، أي أنه تم تسجيل 13 حالة جديدة".

وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

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