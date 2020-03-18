الحوثيون يكشفون اليوم عن

2020/03/18 | 13:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تعهدت القوات الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية بالكشف اليوم الأربعاء، عن "عمليات نوعية" قالت إنها نفذتها في عمق الأراضي السعودية.وصرح المتحدث باسم القوات الموالية للجماعة، يحيى سريع، أمس الثلاثاء بأنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "فأمكن منهم"، وذلك مع "مشاهد مهمة توثقها".وأوضح المتحدث أن قوات الحوثيين أحكمت سيطرتها ضمن إطار هذه العملية على كافة مديريات محافظة الجوف الشمالية الحدودية مع السعودية عدا بعض المناطق في مديرية خب والشعف وصحراء الحزم.وذكر المتحدث أن العملية أدت إلى دحر المنطقة العسكرية السادسة التابعة لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بجميع ألويتها العسكرية، مضيفا أن القوات الحكومية المدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية خسرت جراء العملية المئات من عناصرها بين قتيل وأسير وجريح.وقال سريع إنه سيشرح أثناء المؤتمر عن "تفاصيل العمليات النوعية في العمق السعودي" ضمن إطار هذه العملية الواسعة، لافتا إلى أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير التابع لقوات الحوثيين نفذ خلال العملية أكثر من 50 هجوما استهدف بعضها أهدافا في العمق السعودي.وسيطرت قوات الحوثيين أوائل مارس الجاري على مركز محافظة الجوف مدينة الحزم، ما مهد أمامها طريقا لمواصلة التقدم جنوبا نحو محافظة مأرب، أكبر معقل لقوات الحكومة وسط البلاد.

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