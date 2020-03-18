واشنطن تحدد شروطا لدعم الزرفي

2020/03/18 | 13:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد علق وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الاربعاء، على تكليف عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تطرق إلى ضرورة تحقيق عدة مصالح كي يحظى المكلف بتشكيل الحكومة بدعم أميركي ودولي.وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر" ،إن "العراقيين يريدون حكومة تحافظ على سيادة العراق وتوفر الاحتياجات الأساسية، وخالية من الفساد، وتحمي حقوق الإنسان".وأضاف انه "إذا وضع عدنان الزرفي، رئيس الوزراء المكلف حديثا، ھذه المصالح على رأس أولوياته، سيحظى بدعم أميركي ودولي".وكان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، قد دعا في كلمة له مساء أمس الثلاثاء، إلى التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيھة، مؤكداانه سيعمل على التحضير لإجراء انتخابات بالتعاون مع ممثلية ھيئة الأمم المتحدة في العراق، خلال مدة أقصاھا سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة.كما تعھد الزرفي، ببذل جھد أكبر لمواجھة خطر تفشي فيروس كورونا، ودعم خلية الأزمة، واتباع السياقات العلمية المعمول بھا في الدول المتقدمة، وتعھد بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على كل المظاھر المسلحة، وبسط سلطة الدولة، وتعزيز استعادة السلم الأھلي التام والتعايش المشترك بين الجميع على اختلافھم وتنوعھم

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