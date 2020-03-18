روحاني: ايران ردت وسترد على اغتيال قاسم سليماني

2020/03/18 | 13:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، أن ايران ردت على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مهددا بالرد من جديد.وقال روحاني في كلمة القاها اليوم، إن الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها، مؤكدا أن "العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية"، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وخاصة على صادرات البلاد من النفط التي تعد عصب الاقتصاد الإيراني.كما أشار روحاني إلى أن بلاده ردت، وسترد على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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