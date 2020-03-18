النفط : لا صحة لوجود أزمة غاز وحددنا سعر الأسطوانة ووضعنا رقم للشكاوى

2020/03/18 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…أكدت وزارة النفط عدم وجود أزمة في الغاز السائل، مشيرةً إلى أن ساحات البيع المباشر في المعاملالحكومية توفر اسطوانات الغاز بسعر 5 آلاف دينار للاسطوانة، فيما حذرت من “التلاعب” بالأسعار.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) … اليوم الأربعاء إنه “في الوقت الذي يستعد فيه الكل لأسبوع حظر التجوالوتوقف أغلب المفاصل الحيوية […]

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