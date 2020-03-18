خلية ازمة الوقف السني تجتمع لمتابعة الحالات الطارئة

2020/03/18 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اجتمعت خلية الأزمة في ديوان الوقف السني لمتابعة كل الحالات الطارئة بما يتعلق بالمساجد في بغداد والمحافظات.وقال بيان للوقف، ان “خلية الأزمة دؤوبة في التواجد بمقر الديوان طيلة أيام الحظر لمتابعة سير الخطط الموضوعة”.

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