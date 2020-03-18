عشائر ديالى تعلن البراءة ممن يرفعون اسعار المواد والبضائع

2020/03/18 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت عشائر محافظى ديالى، اليوم الاربعاء، البراءة ممن يرفعون اسعار المواد والبضائع في الاسواق لاستغلال المواطنيين في ازمة فايروس كورونا.وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي، ان” عشائر ديالى موقفهم واضح وثابت في رفض اي محاولة استغلال للازمة الراهنة برفع اسعار المواد والبضائع في الاسواق وتعتبر من يقوم بهذا […]

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