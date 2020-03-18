2020/03/18 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).