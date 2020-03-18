2020/03/18 | 14:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص/ سكاي برس

بعد اجتياح فايروس كورونا لدول العالم وتهديد الملايين من البشر، اصبح بمثابة اختبار للنفس البشرية ولضمائر العالم فكشف الكثير من معادن الناس وروح التعاون في ظل هذه الظروف بعدة بلدان كما العكس ايضا.

وبينما تضج مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوات طريفة وودية عن مواقف الناس بظل هذه الا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إذا عرفوا يوم القيامة بعد اسبوع رح يصعدون سعر القرآن" !! .. ياتاجر الطماطة بــ 3 آلاف ليش ..؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إذا عرفوا يوم القيامة بعد اسبوع رح يصعدون سعر القرآن" !! .. ياتاجر الطماطة بــ 3 آلاف ليش ..؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).