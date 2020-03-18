بسبب حضورها مراسيم تكليف الزرفي: اتهام عالية نصيف بالتخوين

2020/03/18 | 14:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المكتب الإعلامي لنائب عالية نصيف، الأربعاء على اتهامات نصيف بالتخوين بسبب حضورها مراسيم تكليف رئيس الوزراء المؤقت عدنان الزرفي أمس الثلاثاء.وقال المكتب في بيان : إن “النائبة عالية […]

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