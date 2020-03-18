الصحة العراقية تسجل 6 اصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

2020/03/18 | 14:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.وذكر بيان للوزارة تلقته ( المستقلة)..اليوم الأربعاء أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت ١٠٥ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”، موضحا أن “النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) كانت إصابات ٦، ٥ حالات في الرصافة، وحالة واحدة في […]

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