تفاصيل جديدة ومثيرة.. كورونا تم تطويره بمركز تابع للجيش الأميركي في كازاخستان

2020/03/18 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة يو فيشن الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن فيروس كورونا، مبينة أن الفيروس تم تطويره في المختبر المرجعي المركزي (CRL) في منطقة (ألماتي) بكازحستان الذي تم إنشاؤه بدعم مالي من الجيش الأميركي.وقالت الوكالة في تقرير نشرته بنسختها الإنكليزية وترجمته /المعلومة/، إن “مصدرًا بين موظفي المختبر المرجعي المركزي (CRL) في منطقة […]

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