محافظ كربلاء يشيد بدور الحشد في مواجهة كورونا ويدعو المواطنين للتعاون لعبور مرحلة الخطر

2020/03/18 | 14:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- hشاد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الأربعاء، بجهود الحشد الشعبي في الحملة الكبرى لمواجهة فايروس كورونا، فيما دعا المواطنين الى التعاون والصبر لعبور مرحلة الخطر.وقال الخطابي إن الحملة الكبرى لمواجهة كورونا والحد من انتشارها تشترك فيها الحكومة المحلية ودوائرها الخدمية والامنية و العتبتين المقدستين والحشد الشعبي والدفاع المدني “.وأضاف الخطابي اننا “ندعو الأهالي

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