2020/03/18 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المستشار العلمي لحكومة بريطانيا، باتريك فالانس، أن إجراءات بلاده ضد فيروس كورونا تهدف لأن لا يتجاوز عدد الوفيات 20 ألفا، بينما يحذر خبراء من أن هذا العدد قد يبلغ 250 ألفا.وقال فالانس، في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء أمام لجنة الصحة العامة في البرلمان البريطاني، إن “المقياس العقلاني” المعتمد على تقديرات التصور البياني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا في بريطانيا.. 20 ألفا!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا في بريطانيا.. 20 ألفا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).