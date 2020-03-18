بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة العراقية

2020/03/18 | 14:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- متابعة الى ابناء شعبنا العراقي العزيز اليوم يمثل اول ايام فرض حظر التجوال في بغداد وبقية المحافظات استنادا الى قرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وتوصيات وزارة الصحة .ان قرار حظر التجوال استند الى قراءة علمية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات …

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