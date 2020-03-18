الصحة تحذر العراقيين: الزموا بيوتكم قبل الكارثة

2020/03/18 | 14:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعقب تطبيق قرار حظر التجوال في عموم البلاد، حذرت وزارة الصحة والبيئة، في 18 آذار/مارس، من انتشار فيروس كورونا المستجد، بشكل كبير في عموم العراق.

الصحة: بخلاف الالتزام بالبيوت سنتعرض إلى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية أو التظاهرات و غيرها

ذكرت الوزارة في رسالة وجهتها إلى المواطنين في أول أيام الحظر الذي دخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء 17 آذار/مارس، أن "اليوم يمثل أول أيام فرض حظر التجوال في بغداد وبقية المحافظات، استنادًا إلى قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وتوصيات وزارة الصحة".

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أضافت أن "قرار حظر التجوال استند إلى قراءة عملية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحمايتكم والسيطرة على التزايد المستمر في أعداد المصابين بمرض كورونا المستجد".

وأكد البيان "حرص وزارة الصحة وخلية الأزمة على الشفافية التامة والحرص الشديد على اطلاع أبناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص انتشار الوباء والحالات المشتبه بها والمشخصة والمتعافية لأننا في مركب واحد، ومصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا".

وخاطبت وزارة الصحة، المواطنين، بـ"ضرورة البقاء في البيوت والالتزام بالحظر وإتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء لا سمح الله، وبخلافه سنتعرض إلى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية أو التظاهرات وغيرها".

وطالبت وزارة الصحة، بحسب البيان، القوات الأمنية بـ"تطبيق فرض حظر التجوال وعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في تعفير وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية و زيارة المناطق الموبوءة وعزل المصابين".

فيما وجهت الوزارة نداءً إلى "كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات الدينية والاجتماعية بدعم جهود وزارتنا والوزارات والجهات الساندة المشاركة في جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد بكافة الوسائل المادية وغير المادية لضمان نجاح جهودنا في توفير أفضل الخدمات للمصابين وحماية ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية والهندسية من الأخطار الناشئة عن تماسهم مع المرضى".

طالبت وزارة الصحة القوات الأمنية بتطبيق فرض حظر التجوال وعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة

وفي 15 آذار/مارس، كشفت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، عن اتخاذ الخلية قرارًا يقضي بفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد اعتبارًا من مساء بعد غد الثلاثاء 17 آذار/مارس لغاية يوم 24 من الشهر الحالي.

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