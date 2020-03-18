2020/03/18 | 14:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تكشف احصائية جديدة لاعداد المصابين والوفيات بـ"كورونا" حول العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تكشف احصائية جديدة لاعداد المصابين والوفيات بـ"كورونا" حول العالم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تكشف احصائية جديدة لاعداد المصابين والوفيات بـ"كورونا" حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).