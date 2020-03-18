وزير التعليم العراقي يعلن اعتزال العمل السياسي “نهائيا”

2020/03/18 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل يوم الاربعاء اعتزاله العمل السياسي وبشكل “نهائي” فور تسليمه منصبه في حال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال السهيل في بيان اليوم الأربعاء : سيتم تسليم حقيبة وزارة التعليم مباشرة الى الوزير الجديد الذي يأتي بعدي بمجرد التصويت على الحكومة الجديدة.واضاف قائلا “ساترك العمل السياسي […]

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