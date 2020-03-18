كربلاء ترسل عينة 11 شخصا الى بغداد لتأكيد اصابتهم او عدمها بكورونا

2020/03/18 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت خلية الازمة في كربلاء إرسال 11 عينة للفحص المختبري في بغداد للتأكد من إصابتها أو خلوها من فيروس كورونا.وقال الناطق باسم الخلية الدكتور محمد الوكيل، أنه “تم إرسال 11 عينة لحالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا الى مختبرات الصحة العامة في بغداد للتأكد من سلامتها او اصابتها”.وأضاف الوكيل أن “الحالات […]

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