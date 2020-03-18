بالتزامن مع فرض حظر التجوال اللواء 26 بالحشد يوزع سلة غذائية ومبلغا من المال الى عوائل الشهداء

2020/03/18 | 14:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع اللواء 26 بالحشد الشعبي، الأربعاء، سلة غذائية ومبلغا من المال الى عوائل الشهداء بالتزامن مع فرض القوات الأمنية حظرا للتجوال في اغلب المحافظات العراقية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، آمر اللواء 26 بالحشد وجه بإجراء متابعة خاصة لشؤون عوائل الشهداء والمتوفين وتوفير بعض المستلزمات الغذائية والمالية لهم، ضمن إجراءات عاجلة

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