طبابة الحشد الشعبي تعفر المديرية العامة للشؤون الداخلية والامن في وزارة الداخلية

2020/03/18 | 14:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت وعقمت مديرية الطبابة في الحشد الشعبي، الأربعاء، المديرية العامة للشؤون الداخلية والامن في وزارة الداخلية ضمن حملة وعي، وتأتي الجهود لدعم الاجهزة الامنية التي تقوم بأداء واجبات حظر التجول وحماية المواطنين.وقال اللواء حسن عبد فزيع الغنامي مدير عام شؤون الداخلية والامن ان “مديرية الطبابة في الحشد الشعبي عفرت وعقمت المديرية العامة للشؤون الداخلية

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