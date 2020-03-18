شاهد.. الامريكي بول بريمر يعين عدنان الزرفي محافظا للنجف!

2020/03/18 | 14:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما كلف الرئيس العراقي برهم صالح يوم أمس الثلاثاء، النائب عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدنان ال...

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