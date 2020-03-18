متى يتسلم السائقون المخالفون للحظر مستمسكاتهم؟ .. السليمانية تجيب

2020/03/18 | 14:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت مديرية شرطة مرور محافظة السليمانية يوم الاربعاء ان السائقين المخلفين لقرار فرض حظر التجوال سيتسلمون مستمساكتهم بعد انقضاء سريان الحظر.

وبحسب بيان صادر عن المديرية جاء فيه "نسترعي انتباه المواطنين كافة الذين تمت مصادرة اجازات سوقهم، وسنوياتهم واي مستمسك ثبوتي اخر بمراجعة المديرية بعد عودة الدوائر الرسمي الى الدوائر".

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان فرضت غرامة مالية قدراها 100 الف دينار عراقي للسائقين الذين يخرقون قرار حظر التجوال للمرة الاولى، و300 الف دينار على من يخرق الحظر للمرة الثانية مع حجز عجلته لمدة خمسة ايام.

وقررت وزارة داخلية اقليم كوردستان تمديد حظر التجوال في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة أخرى على أن يبدأ من الساعة 12:00 من ليلة 15-16/3/2020 .

وكذلك فرض حظر للتجوال بين اقضية ونواحي محافظتي اربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة على أن يسري من الساعة 12:00 من ليلة 16-17/3/2020 .

ومنحت الوزارة الصلاحية لمحافظي (اربيل والسليمانية) لتنظيم كيفية توفير متطلبات المواطنين في هذه الفترة بشكل لا يؤثر على تطبيق النقطة الاولى من البيان اعلاه.

وكانت وزارة الداخلية قد فرضت يوم الجمعة الماضي حظر للتجوال لمدة 48 ساعة في مدينتي اربيل والسليمانية بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا فيهما.

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