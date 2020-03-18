محافظ كربلاء يشيد بدور الحشد الشعبي في مواجهة كورونا

2020/03/18 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أشاد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الأربعاء، بجهود الحشد الشعبي في الحملة الكبرى لمواجهة فيروس كورونا، فيما دعا المواطنين الى التعاون والصبر لعبور مرحلة الخطر.وقال الخطابي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الحملة الكبرى لمواجهة كورونا والحد من انتشارها تشترك فيها الحكومة المحلية ودوائرها الخدمية والامنية و العتبتين […]

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