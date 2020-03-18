جبهة رفض واسعة في العراق ضد التكليف الوزاري الجديد

2020/03/18 | 14:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – السماوة – النجف – الزمان تتسارع مع الساعات وتفاقم ازمة فيروس كورونا في العراق ردود الفعل السياسية ازاء تكليف الرئيس العراقي برهم صالح لمحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الالنتقالية بعد شهور من استقالة عادل عبدالمهدي .فيما اصدر اتحاد تنسيقيات ثورة تشرين من ساحة التحرير بيانا رفض فيه تكليف الزرفي […]

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