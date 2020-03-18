ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق.. تسجيل إصابات ووفيات جديدة

2020/03/18 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفايروس كورونا في العراق، وحالة وفاة واحدة.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “مختبرات الوزارة أجرت 105 نموذج لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”.وأضافت أن “النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) 6 موزعة كالتالي، 5 حالات في الرصافة، وحالة […]

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