بالتزامن مع حظر التجوال.. الحشد يوزع سلة غذائية ومبالغ مالية بين عوائل الشهداء

2020/03/18 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وزع اللواء 26 بالحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، سلة غذائية ومبلغا من المال الى عوائل الشهداء بالتزامن مع فرض القوات الأمنية حظرا للتجوال في اغلب المحافظات العراقية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “آمر اللواء 26 بالحشد وجه بإجراء متابعة خاصة لشؤون عوائل الشهداء والمتوفين وتوفير بعض المستلزمات […]

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