2020/03/18 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أصدرت شركة طيبة كربلاء المستثمرة لمطار كربلاء الدولي بياناً بخصوص ما اشيع مؤخراً حول وجود اشعاعات في الضربة الجوية للمطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف نتائج الفحوصات لموقع مطار كربلاء بعد إحتمالية وجود اشعاعات من القصف الإمريكي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف نتائج الفحوصات لموقع مطار كربلاء بعد إحتمالية وجود اشعاعات من القصف الإمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).