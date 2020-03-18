الصحة: ارتفاع الوفيات بكورونا الى 12 والاصابات 164

2020/03/18 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع حالات الوفاة والاصابة بفيروس كورونا في العراق.

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