عدسة “يس عراق” توّثق مشاهد “مؤلمة” من غرق أحياء الموصل والقارب يصبح وسيلة لنقل المواطنين

2020/03/18 | 14:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسببت الأمطار الغزيرة، اليوم الأربعاء، بإغراق شوارع وأحياء كاملة في مدينة الموصل.ووثقت كاميرا “يس عراق”، تعرض شوارع وأحياء كاملة في مدينة الموصل للغرق.وأشار مرسال “يس عراق” إلى أن المناطق التي تأثرت بهطول الامطار، في الجانب الأيمن والايسر من الموصل هي سوق النبي، حي الشرطة، السكري، النور، القوسيات، المأمون، والمنصوري وهي […]

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