في رثاء الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام)

2020/03/18 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف يوم 25 رجب الحرام ذكري استشهاد سابع أئمة أهل بيت الرسول الاكرم و راهب آل محمد (ص) و صاحب السجدة الطويلة الامام المظلوم موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ، الذي أمضى ردحا طويلا من عمره الشريف في غياهب السجون وكان بعضها طوامير تحت الأرض حيث كان يواجه تعذيب جلاوزة طاغية عصره الذي كان […]

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