بريطانيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق وإقليم كردستان

2020/03/18 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الخارجية البريطانية، مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق واقليم كردستان.

وذكرت وزارة الخارجية في موقعها على تويتر، ننصح جميع البريطانيين بعدم السفر لأي مكان في العالم من جهة أوروبا وأفريقيا إلا للضرورة.



مشيرة الى أن كثيرا من الدول تفرض قيودا على المسافرين إليها أو أنها أغلقت حدودها.بدوره أكد السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي في تغريدة له، أن وزارة الخارجية تنصح بعدم السفر إلى العراق بما في ذلك إقليم كردستان.

ونشر السفير هيكي خارطة للعراق تظهر المحافظات العراقية باللون الأحمر التحذيري، والذي ينصح فيه بعدم السفر اليها مطلقا، فيما ظهرت محافظات اقليم كردستان العراق باللون الاصفر، ناصحا بعدم السفر اليها الا للضرورة القصوى.

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