سائرون: الكتل السياسية الرافضة لتكليف الزرفي تهدف لتعطيل الدولة أكبر قدر من الوقت

2020/03/18 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

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غايب العميري

أكد النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، أن الكتل السياسية الرافضة لتكليف الزرفي تهدف لتعطيل الدولة أكبر قدر من الوقت.

وقال العميري، إن أغلب القوى السياسية فقدت مكاسبها السياسية والشعبية وبغية إعادة ترتيب أوراقها من جديد تتسبب في تعطيل الدولة أكبر قدر من الوقت وهذه إحدى أسباب رفضها تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.

واعتبر العميري رفض القوى لتكليف الزرفي بأنه خرق للدستور غير مبرر لاسيما وأن المحكمة الاتحادية أوضحت في كتاب رسمي، أنه لا وجود للخرق، وأن صلاحية رئيس الجمهورية أن يكلف رئيس وزراء بعد فشل الكتلة الأكبر في تسمية شخص ما.

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