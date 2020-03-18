النفط الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 2003

2020/03/18 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط الأميركي للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء إلى ما دون 26 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 17 عاما، في ظل تدهور التوقعات بشأن الطلب واحتمالات حدوث ركود عالمي مع تفشي فيروس كورونا، في وقت خفض فيه بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط إلى عشرين دولارا.ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي نحو […]

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