2020/03/18 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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اقليم كردستان يمدد حظر التجوال 5 أيام أخرى

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بغداد اليوم- ديالى

اتهمت عضو مجلس النواب، عن المحافظة النائب ناهدة الدايني، الأربعاء (18 آذار 2020)، 3 جهات بالوقوف وراء "فاجعة الكاطون" في المحافظة.

وقالت الدايني، في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "فاجعة انهيار سقف منزل متهالك

بغداداليوم- كربلاء

كشفت اللجنة المختصة بمسح الاشعاع في وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (18 آذار 2020)، عن النتائج الخاصة بالمسح الاشعاعي لمطار كربلاء الدولي، حيث أكدت خلو هذه المنطقة من أي نوع اشعاعي وذلك بعد الضربة الأمريكية التي تعرض لها الموقع ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الاربعاء (18 آذار 2020)، تمكنها من إعادة أموال عقار قيمته (38) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مبينة أن الأموال تمَّت إعادتها كأموال مستردة بموجب قرار قضائي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم

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