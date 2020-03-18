ترامب ينوه لمؤتمر صحفي سيعقده بعد قليل يحمل ’’أخباراً مهمة’’ من هيأة الغذاء والدواء الأمريكية

2020/03/18 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (18 آذار 2020)، إلى أخبار مهمة قال إنه سيطلع الرأي الع...





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