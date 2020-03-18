لجنة مسح الإشعاع تكشف نتائج فحص مطار كربلاء بعد تعرضه لقصف أمريكي

2020/03/18 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداداليوم- كربلاء

كشفت اللجنة المختصة بمسح الاشعاع في وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (18 آذار 2020)، عن النتائج الخاص...





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