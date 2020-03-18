2020/03/18 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون، بان تكليف عدنان الزرفي بمنصب رئاسة الوزراء جاء لتنفيذ ارادات خارجية وكسر ارادة الكتل الشيعية.وقال المطلبي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “الرئيس المكلف عدنان الزرفي لن يمر في مجلس النواب ولن يحصل على ثقته” لافتا الى ان “الموضوع هو تنفيذا لارادة خارجية وكسر ارادات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يكشف المستور من تكليف الزرفي: جاء لتنفيذ ارادة خارجية وكسر ارادات الشيعة!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يكشف المستور من تكليف الزرفي: جاء لتنفيذ ارادة خارجية وكسر ارادات الشيعة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).