الإصابات بكورونا في إسبانيا تتجاوز 13.7 ألف والوفيات 558

2020/03/18 | 14:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 13.7 ألف شخص، وعدد الوفيات إلى 558.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال 24 ساعة من 491 إلى 558، وعدد الإصابات ارتفع من 11 ألفاً و178 حالة إلى 13 ألفاً و716، أي أنه تم تسجيل 2538 إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 اذار حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

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