اخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران

2020/03/18 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد وزير الصحة بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 17 الفا و361 والمتوفين 1135 والمتعافين 5 الاف و710 اشخاص.واضاف علي رضا رئيسي في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1192 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في […]

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