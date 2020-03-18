نائب: اهمال الحكومة المستمر لملف النازحين أودى بحياة 5 نساء في بعقوبة

2020/03/18 | 15:00 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، عن دفع خمس نساء من عائلة نازحة مسكينة في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى حياتهن ثمنا اهمال الحكومة المستمر لملف النازحين، بعد سقوط سقف منزلهم الطيني عليهم بسبب الامطار.وقال الدهلكي في بيان تلقته /SNG/،ان “عائلة مسكينة من العوائل المهجرة والنازحة من مناطقها، والتي سكنت ...

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