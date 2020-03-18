أميركا.. وفاة 100 وإصابة أكثر من 5 آلاف بكورونا

2020/03/18 | 15:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى مئة وتجاوز عدد المصابين 5 آلاف حالة، بحسب ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، التي قالت إن الوفيات تركزت على كبار السن.وتتبعت الصحيفة كل حالة وفاة معروفة في الولايات المتحدة، وحللت البيانات المقدمة من مسؤولي الصحة في الولايات، وأسر الضحايا، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.وكان المتوفون يعانون من أمراض صحية مزمنة، مما يجعل من الصعب على أجسادهم مقاومة الفيروس.كما كان بعضهم يعاني من مرض السكري أو الفشل الكلوي أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض رئوية، وكان جميعهم تقريباً (حوالي 85%) أكبر من 60 عاماً.إلى ذلك كان نحو 45% منهم أكبر من 80 عاماً.

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