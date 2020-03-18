لجنة متخصصة تصل الى مطار كربلاء لفحص التلوث الاشعاعي

2020/03/18 | 15:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الى مطار كربلاء الدولي لجنة متخصصة للكشف والفحص عن احتمال تعرض المطار الى هجوم بالاسلحة الجرثومية بعد عملية القصف التي شنتها الطائرات الاميركية ...

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