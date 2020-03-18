ست حالات جديدة بفايروس كورونا ووفاة اخرى في العراق

2020/03/18 | 15:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا لليوم، فيما اشارت الى تسجيل ست اصابات جديدة بالفايروس ووفاة حالة واحدة بالبصرة...

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