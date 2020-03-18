العراق يعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

2020/03/18 | 15:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا

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