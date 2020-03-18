2020/03/18 | 15:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، الأربعاء، إن بعض ممن ردد شعار "أمريكا الشيطان الأكبر" خلف جثماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، "سوَّقوا للمشروع الأميركي ومهدوا الطريق" لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.

وكتب الطليباوي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): "الله الله اكبر امريكا الشيطان الاكبر، هذا هو الشعار الذي اطلقناه خلف جثامين الشهداء القادة الحاج سليماني والحاج المهندس".وأضاف الطليباوي في تغريدته: "لكن الغريب في الأمر أن بعض الذين كانوا يرددون هذا الشعار هم نفسهم اليوم ممن سوَّقوا للمشروع الأميركي وتمهيد الطريق لجنديهم البار عدنان الزرفي".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، أمس الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطليباوي 'يستغرب': بعض ممن ردد شعار 'أميركا الشيطان الأكبر' سوَّق للمشروع الأميركي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطليباوي 'يستغرب': بعض ممن ردد شعار 'أميركا الشيطان الأكبر' سوَّق للمشروع الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).