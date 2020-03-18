أهوار ذي قار تنتعش ومخاوف من فيضانات.. أعلى منسوب منذ 2003

2020/03/18 | 15:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد أعلنت منظمة الجبايش للسياحة البيئية في ذي قار، الاربعاء، ارتفاع مناسيب مياه الأهور إلى 193 سم فوق مستوى...

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