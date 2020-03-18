خلية أزمة النجف توضح بشأن حظر التجوال الذي سيبدأ بالمحافظة مساء اليوم

2020/03/18 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اصدرت خلية الازمة في محافظة النجف، الاربعاء (18 آذار 2020)، بياناً توضيحياً بشأن حظر التجوال...





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